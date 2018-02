Hintergrund Klage wegen Unister-Kundendaten

Die sächsische Verbraucherzentrale hatte nach MDR-Informationen bereits im April 2017 sowohl Invia als auch Flöther schriftlich eine Unterlassungserklärung zukommen lassen. Demnach sollten die Betroffenen aufgrund der mutmaßlichen Verletzung von Datenschutzgesetzen erklären, dass sie die Unister-Kundendaten in Zukunft nicht an andere Unternehmen übertragen sowie ohne Einwilligung der Kunden genutzt werden. Invia und Flöther gaben diese Erklärung allerdings nicht ab. Der Insolvenzverwalter erklärte, dass der Datenübertrag mit dem Sächsischen Datenschutzbeauftragten abgestimmt sei. Einem Schreiben des Beauftragten nach, das dem MDR vorliegt, äußert dieser keine Bedenken zum Übergang der Daten, es sei denn, es handele sich um vollständige Kreditkartendaten. Insolvenzverwalter Flöther möchte sich aufgrund des laufenden Verfahrens nicht zum Thema äußern. Ein Sprecher teilte dem MDR allerdings mit, dass vor der Übertragung der Kundendaten die Rechtslage gründlich geprüft worden sei. Diese Prüfung ergab, dass die Übertragung rechtskonform sei. Aus Sicht von Herrn Flöther habe die Klage außerdem keine praktische Relevanz. "Denn mit der Klage soll lediglich untersagt werden, in Zukunft Daten der Kunden ohne deren Zustimmung zu übertragen", sagte der Sprecher weiter.

Laut Experten gibt es noch keine Rechtsprechungen für derartige Fälle. Wenn die Kunden in die Übermittlung der Daten eingewilligt haben sollten, wäre die Übermittlung zulässig, sagte Professorin Anne Lauber-Rönsberg vom Institut für Geistiges Eigentum, Wettbewerbs- und Medienrecht an der TU Dresden dem MDR. Liege keine Einwilligung vor, müsse der Fall überprüft werden. Der bayrische Datenschutzbeauftrage etwa halte die sogenannte Widerspruchslösung für rechtens. "Es gibt allerdings auch Stimmen im juristischen Schrifttum, die sogar diese Widerspruchslösung noch zu weitgehend finden und fordern, dass der Verkäufer eine Rundmail an alle Kunden schicken müsste, mit der Bitte, der Übermittlung der Daten an den Erwerber zuzustimmen", sagte Lauber-Rönsbach.