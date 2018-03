Bis zu dreihundert Anfragen am Tag seien seit der Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts in seiner Kanzlei eingegangen, erzählt der Rechtsanwalt Ralph Sauer. Die Leute kämen aufgrund des Urteils zu ihm, da sie demnächst nicht mehr in die Stadt kommen würden. Auch der Wert der Fahrzeuge sinke.

Autofahrer würden nach dem Urteil befürchten, nicht mehr in die Städte zu kommen, auch würde der Wert ihrer Fahrzeuge deutlich sinken. Die Besitzer würden in einer Klage die Möglichkeit sehen, ihr Fahrzeug loszubekommen – und das bei erheblich besseren Bedingungen als am Markt.

Austausch, Schadensersatz, Rückabwicklung

Jedes zweite Verfahren würden er und seine Anwalts-Kollegen aus der Kanzlei mittlerweile gewinnen, sagt Sauer. Tendenz steigend. Die Ansprüche gingen vom Austausch des manipulierten Fahrzeugs gegen ein nagelneues des gleichen Typs, bis hin zu Schadensersatz. Auch Rückabwicklungen kämen vor: "Das heißt man gibt das Auto zurück, bekommt dann den Kaufpreis einschließlich einer Nutzungsentschädigung."

Sammelklage gegen VW in den Niederlanden

Auch der Rechtsanwalt Julius Reiter und dessen Kanzlei haben sich auf den Abgasskandal spezialisiert und vertreten derzeit 1.600 Betroffene. Außerdem vertreten sie hier eine holländische Stiftung, der sich bereits 20.000 Deutsche angeschlossen haben: "Also in Holland gibt es ein Sammelklageverfahren. Dort ist auch eine Sammelklage eingereicht worden. Die gilt aber nicht für Deutschland."