Klimawandel Sachsen will grüne Stahlproduktion bis 2050

Die Stahlindustrie hat nicht das sauberste Image. Stahl kommt aus Hochöfen. Da denkt man an glühenden Koks, an Ruß und an Unmengen CO2, das in die Luft geblasen wird. Doch auch die Stahlindustrie soll nach dem Willen der Europäischen Union klimaneutral werden. Und so sollen auch die drei sächsischen Stahlwerke in Riesa, Freital und Gröditz ihre Produktion bis 2050 umstellen. Wie kann das funktionieren und welche Hürden gibt es dabei?