Vorbereitung für Krisenfälle Krankenhaus-Finanzierung: Was ist die Lehre aus Corona?

In Sachen Corona ist Deutschland in der ersten Jahreshälfte glimpflich davon gekommen: Während anderswo die Gesundheitssysteme heillos überlastet waren oder es noch immer sind, blieben in deutschen Krankenhäusern Intensivbetten leer. Das bedeutete aber auch Einnahmeverluste für Kliniken. Denn eigentlich ist das Vorhalten von Kapazitäten oder Schutzmaterialien in der Krankenhaus-Finanzierung nicht vorgesehen. Was ist also die Lehre aus der Pandemie? Muss das System hier neu geregelt werden?