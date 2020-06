Die Kraftwerke in Mitteldeutschland gehen dabei vergleichsweise spät vom Netz: Für Schkopau, Lippendorf, Schwarze Pumpe und Boxberg ist die Abschaltung erst zwischen 2034 und 2038 geplant, denn diese Braunkohlekraftwerke sind noch recht neu. Die Bundesregierung hatte bereits in der Vergangenheit deutlich gemacht, dass eine frühere Abschaltung bis 2035 möglich sei. Geprüft wird das voraussichtlich bis 2029.

In Sachsen soll die landeseigene "Sächsische Agentur für Strukturentwicklung GmbH" als Strukturentwicklungsgesellschaft den Wandel managen. Dabei geht es um die Verwaltung von rund 10 Milliarden Euro, die in den kommenden zwanzig Jahren vom Bund ans Land Sachsen gehen.

Der Freistaat sieht in der Kohle-Vereinbarung eine gute Grundlage zur Entwicklung der betroffenen Regionen. Man sei mit dem Ergebnis zufrieden, auch wenn sich Sachsen ein paar Dinge anders gewünscht hätte, sagte Staatskanzleichef Oliver Schenk am Wochenende in Dresden. So wäre es von Vorteil gewesen, wenn der Bund das Geld für den Strukturwandel direkt ohne den Umweg über die Bundesfinanzhilfen in den Landeshaushalt zur Verfügung gestellt hätte.

Am Dienstag dieser Woche ist vor dem Landtag in Sachsen eine Kundgebung zum Erhalt der noch vom Kohleabbau betroffenen Dörfer geplant. Auch die Sorben wurden aufgerufen, sich an der Demonstration zu beteiligen. David Statnik ist der Vertreter der Domowina, der Lausitzer Sorben. Er forderte im Februar im Gespräch mit MDR KULTUR, dass man den Menschen trotz Kohleausstiegs die Chance geben müsse, einerseits ihre Identität zu erhalten, aber andererseits auch einen Teil dieser Identität weiterzuentwickeln. Mit einem neuen Selbstbild der Lausitz könne es funktionieren, dass "eine Region, die sich geschichtlich als eine Braunkohleregion sieht, in Zukunft auch sagt: 'ich bin was anderes.'" Gleichwohl gibt er zu bedenken, dass viele Sorben dem Strukturwandel mit Skepsis und Angst entgegen blicken. Oftmals sei es so, dass die Menschen eher den Verlust wahrnehmen würden als die Chancen, die sich daraus entwickeln können. Hinzu komme, dass einige bereits mit der Wende eine Strukturveränderung erlebt hätten. Er weist darauf hin, dass nur durch das Zusammenspiel von wirtschaftlichen und kulturellen Faktoren der Strukturwandel gelingen kann.