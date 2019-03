Bundearbeitsminister Hubertus Heil hat die Zukunft der Arbeit als eine der größten Herausforderungen für den Wirtschaftsstandort Deutschland bezeichnet. Auf einer Konferenz mit dem Titel "Arbeit 4.0 – Wie können sächsische Unternehmer gute Arbeit gestalten?" in Leipzig sagte der SPD-Politiker, die wirtschaftlichen Veränderungen, besonders getrieben durch die weiter zunehmende Digitalisierung aller Arbeits- und Lebensbereiche, bedeuteten einen immensen Strukturwandel. Gerade deshalb gebe es dringenden Diskussionsbedarf.

Große Veränderungen innerhalb weniger Jahre

Bundesarbeitsminister Heil. Bildrechte: dpa Der anstehende Strukturwandel werde sich, anders als in der Vergangenheit, nicht mehr über Jahrzehnte erstrecken, sondern "wir reden über wenige Jahre", erläuterte Heil. Dabei verwies er auch auf die schwierigen Strukturbrüche Anfang der Neunzigerjahre in Ostdeutschland.



Zu beobachten seien jetzt mehrere Trends auf dem Arbeitsmarkt, die gleichzeitig zu bewältigen seien: "Es ist nicht Demografie auf dem Arbeitsmarkt auf der einen Seite, Digitalisierung auf der anderen Seite, sondern es ist gleichzeitig."

Viele Arbeitsplätze fallen weg, noch mehr kommen hinzu

Heil wies erneut darauf hin, dass bis zum Jahr 2025 in Deutschland durch Produktivitätsfortschritte, Digitalisierung und Rationalisierung ungefähr 1,3 Millionen Arbeitsplätze verloren gingen. Mit Blick auf den Fachkräftemonitor der Bundesanstalt für Arbeit würden im selben Zeitraum wahrscheinlich 2,1 Millionen neue Arbeitsplätze entstehen. Arbeit würde nicht ausgehen, "aber die Arbeit wird in vielerlei Hinsicht anders sein", so der Bundesarbeitsminister.

Autoindustrie vor "doppeltem Stresstest"

In Sachsen müsse man fragen, was aus der Automobilindustrie und der Zulieferindustrie werde. Vor dem Hintergrund des weltweiten Wettbewerbs und der ambitionierten Klimaziele stehe die Automobilindustrie vor einem "doppelten Stresstest".



Gründe seien die neuen Antriebe mit der Elektromobilität und die voranschreitende Digitalisierung in der Produktion. Studien belegten, dass es in der Automobilindustrie in den kommenden Jahren "besonders heikel" werde. Auch deshalb investiere VW in Zwickau sehr viel Geld, um sich diesen Veränderungen zu stellen.

Heil will nationale Weiterbildungsstrategie

Heil und Dulig sprachen in Leipzig zum Thema Wandel der Arbeitswelt. Bildrechte: MDR/Wolfgang Brinkschulte Wegen des zu erwartenden Verlusts an Arbeitsplätzen brauche man vor allen Dingen intensive Weiterbildung der Mitarbeiter, gerade auch in der Automobilzulieferindustrie, sagte Heil. Weil in vielen Bereichen die Arbeit anders werde, "müssen wir jetzt die Weichen dafür stellen, dass die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer von heute auch die Arbeit von morgen machen können." Daher forderte Heil eine "nationale Weiterbildungsstrategie", in der "Arbeitsmarkt-, Wirtschaftspolitik und Bildungspolitik zusammenarbeiten" sollten.

Dulig: Brauchen "mehr Netto vom Brutto"

Sachsens Wirtschaftsminister Dulig. Bildrechte: dpa Der sächsische Wirtschaftsminister Martin Dulig (SPD) forderte auf der Leipziger Konferenz "einen weiteren Reformschritt" in Richtung Sozialstaat: "Wir brauchen 'mehr Netto vom Brutto' über den sogenannten Niedriglohnsektor hinaus für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bis hin zu den mittleren Einkommen."