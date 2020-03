Wer Glück hatte, konnte in den vergangen Tagen Diesel für unter einen Euro tanken. Und zwar das abends am Wochenende und zu Wochenbeginn möglich - u.a. im Leipziger Westen bei Star- und HEM-Tankstellen und in Oelsnitz / Stollberg (Erzgebirge) bei Star. Das ergab eine Recherche des MDR-Magazins "Umschau" bei den Kraftstoffpreisportalen von "Clever tanken" und des ADAC. Am Montagmorgen lagen die Preise bei diesen Anbietern wieder etwa sieben Eurocent höher als am Vorabend, sanken dann abends wieder vereinzelt auch unter die Ein-Euro-Marke.

Flächendeckende Dieselpreise unter einem Euro gab es nach der Statistik des ADAC in den vergangenen zehn Jahren das letzte Mal Anfang 2016. Der Liter kostete in den ersten beiden Monaten im Durchschnitt 0,99 Euro, Super E10-Benzin 1,22 Euro. Zuvor hatte sich in der zweiten Jahreshälfte 2015 der Rohölpreis (Brent) halbiert und stand Anfang 2016 im Durchschnitt bei 34 Dollar / Barrel. Heute sind es rund 27 Dollar. Damit rutscht der Preis in die Nähe des 17-Jahres-Tiefs. Dafür gibt es zwei Gründe. Zum einen konnten Russland und Saudi-Arabien sich nicht auf eine weitere Förderkürzung einigen und erhöhen ihre Produktion. Zum anderen sinkt die Nachfrage aufgrund der schwächelnden Weltwirtschaft. Doch die Tiefpreise an der Börse spiegeln sich nicht in den Preisen an der Zapfsäule wider – vor allem beim Diesel. Das zeigen die Zahlen des ADAC. Ein Liter Super E10 kostet derzeit im Bundesmittel 1,23 Euro, Diesel durchschnittlich 1,12 Euro.