Unter anderem will Altmaier Schlüsseltechnologien wie Künstliche Intelligenz gezielt fördern und deutsche Firmen vor der Übernahme durch ausländische Konzerne schützen. Damit will der Minister mehr "Wirtschaftschampions" schaffen und Jobs sichern. Außerdem will er einen Fonds, mit dem der Staat zeitweise selbst Unternehmensanteile kaufen kann.

Mittelstand wird vernachlässigt

BDI-Präsident Dieter Kempf ist mit Altmaiers Ideen unzufrieden. Bildrechte: dpa Wie schon im Februar gab es auch diesmal viel Kritik von verschiedenen Wirtschaftsvertretern an Altmaiers Plänen. Der Präsident des Bundesverbands der Deutschen Industrie (BDI), Dieter Kempf, bezweifelt, dass der Entwurf des Wirtschaftsministers kleineren, mittleren und forschenden Unternehmen gerecht werde. Die Energiepreise seien zu hoch, die Bürokratie zu kompliziert und es fehle an Investitionen in die Infrastruktur. Altmaiers Ideen stärkten lediglich die großen Konzerne.



Die Deutsche Industrie- und Handelskammer schloss sich dieser Kritik an. DIHK-Präsident Eric Schweitzer warnte Altmaier davor, dass Deutschland im internationalen Wettbewerb den Anschluss verlieren könnte.

Ein Schiedsrichter darf kein Mitspieler sein

Der Präsident des Verbands der Automobilindustrie, Bernhard Mattes, kritisierte, die Politik solle sich auf ihre angestammte Rolle konzentrieren: Regeln setzen und kontrollieren. "In der Welt des Sports wären das der Sportverband und Schiedsrichter", sagte Mattes. "Schon die Rolle des Trainers, der eine Taktik vorgibt und seine Mannschaft zu bestimmten Spielzügen bewegt, wäre wirtschaftspolitisch problematisch."

Mit der Zeit gehen

Einig sind sich alle Beteiligte darin, dass Jobs und die Wettbewerbsfähigkeit in Deutschland erhalten werden müssen. In einem Positionspapier des BDI heißt es ebenfalls, es sollten Lösungen auf die Frage gefunden werden, wie europäische Unternehmen im globalen Wettbewerb gegen starke und oftmals massiv staatlich geförderte Konkurrenten am besten unterstützt werden könnten.