Studienleiter Björn Asdecker sieht in solch einer Gebühr großes Potenzial: "Es würde dieses Verursacherprinzip umsetzen: Derjenige, der retourniert, kommt für die Kosten auch auf und da ergibt sich ein Anreiz, sich auch intensiver damit auseinanderzusetzen, was man eigentlich in den Warenkorb packt und wie man bestellt. Es ist so, dass der eigene Geldbeutel einen Hebel darstellen kann, um Verhalten zu hinterfragen und auch anders zu agieren."