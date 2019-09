Stoffregen: Elf Milliarden wettbewerbsneutral einsetzen

20 Milliarden Euro soll die Deutsche Bahn bis 2030 zusätzlich bekommen, so hat es die Bundesregierung am vergangenen Freitag beschlossen. Laut Bahnchef Richard Lutz sollen mit einem Teil des Geldes 30 neue Hochgeschwindigkeitszüge angeschafft werden, die schon in vier Jahren auf die Schienen sollen. Mit elf Milliarden Euro will der Bund außerdem das Eigenkapital der Deutschen Bahn aufpäppeln. Und das benachteilige die Bahnkonkurrenten, sagt Matthias Stoffregen.

Es gäbe eine Menge Möglichkeiten, wie man wettbewerbsneutral diese elf Milliarden einsetzen könnte. Aber ganz sicher nicht über eine Eigenkapitalspritze an ein einzelnes Unternehmen, die Deutsche Bahn AG. Das vernichtet eigentlich alles an Wettbewerb, der ja auch dazu da ist, dass Steuergelder effizient eingesetzt werden. Matthias Stoffregen Interessenverband Mofair

Wenn das Geld an ein einzelnes Unternehmen, fließe könne ein Wettbewerb nicht sichergestellt werden.

Wettbewerber kritisieren Trassengebühren

Ein Konkkurent der Bahn in Mitteldeutschland ist das Unternehmen Abellio. Bildrechte: imago/Rüdiger Wölk Die Wettbewerber der Deutschen Bahn, das sind zum Beispiel Unternehmen wie Transdev, Abellio, Flixtrain oder RDC. Ihre Züge fahren vor allem im Nahverkehr, auch in Mitteldeutschland, beispielsweise an der Unstrut oder im Vogtland.



Für die Nutzung der Schienen und Haltestellen zahlen die Unternehmen der Deutschen Bahn Gebühren - und die machen momentan einen Großteil ihrer Ausgaben aus, rechnet ein Abellio-Sprecher vor: Von den fünf Euro, die zum Beispiel ein Ticket mit der Unstrutbahn von Naumburg nach Laucha kostet, gingen zwei Euro für Trassengebühren drauf, hinzu kämen Gebühren fürs Halten an den Bahnsteigen.

Fahrgastverband: Bund hat Eisenbahnsektor nicht verstanden

Diesen Punkt kritisiert auch der Fahrgastverband Pro Bahn. Um Bahnfahren für die Menschen attraktiver zu gestalten, müsse die Bundesregierung den Wettbewerb auf der Schiene stärken, fordert Carsten Schulze-Griesbach vom Fahrgastverband Pro Bahn in Mitteldeutschland. Er meint, alle Bahnbetreiber, ob Güter- oder Personenverkehr benötigten erleichterte Bedingungen. Und diese lege die Infrastruktur der Bahn fest – also das DB Netz, was vollständig dem Bund gehöre.

Alle Wettberwerber zahlen hohe Summen an die Bahn für die Schienennutzung. Bildrechte: imago images/Steffen Schellhor Also muss der Bund sagen: Wir wollen mehr Bahnverkehr auf den Gleisen. Und das geht nicht mit den hohen Gebühren, die heute drauf gelegt werden. Dieser Abschluss vom Freitag zeigt, dass man daran nichts ändern wird oder will. Und dass gar nicht verstanden wurde, wo die Mechanismen liegen, die bisher Wachstum im Eisenbahnsektor verhindern. Carsten Schule-Griesbach Fahrgastverband Pro Bahn

Sowohl der Fahrgastverband Pro Bahn als auch die Lobbyorganisation Mofair hoffen, dass ein Teil der Klimapaket-Milliarden in die Infrastruktur der Bahn fließt. Noch steht dazu aber nichts genaues fest.