Auch die Gewerkschaft der Polizei kritisierte die Übergriffe auf Einsatzkräfte. Vize-Chef Jörg Radek forderte eine gesellschaftliche Debatte darüber, dass Gewalt in keiner Weise akzeptabel sei. Dies fange im Elternhaus an und betreffe auch die Schule. Selbst Beleidigungen seien bereits eine Form von Gewalt. Für besonders verwerflich ist es für Radek, dass sich Gewalt ausgerechnet gegen jene richtet, die als Polizisten, Sanitäter oder Feuerwehrleute helfen und schützen wollen".

In der Silvesternacht hatten etwa in Leipzig rund 50 Randalierer Böller, Flaschen und Steine auf Polizisten geworfen. Die Berliner Feuerwehr berichtete am Neujahrsmorgen von Angriffen mit Feuerwerkskörpern auf Kameraden und Einsatzfahrzeuge. Zudem sei die Besatzung eines Rettungswagens mit Schusswaffen bedroht worden. In Stuttgart gab es Verletzte, weil Polizisten und Feuerwehrleute durch Böller und Raketen bei der Arbeit behindert wurden.