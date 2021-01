Gesetzentwurf Kükentöten soll verboten werden

Hauptinhalt

Die massenhafte Tötung männlicher Küken soll ab Anfang 2022 in Deutschland verboten sein. Das sieht ein Gesetz vor, dessen Entwurf das Bundeskabinett am Mittwoch auf den Weg gebracht hat. Kritik gibt es an Übergangsregelungen.