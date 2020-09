Die Aufzucht männlicher Küken ist für die Geflügelindustrie unwirtschaftlich. Sie legen keine Eier, werden nicht so schwer wie gewöhnliche Masthähnchen, kosten also zu viel Geld für zu wenig Ertrag. Also werden sie entsorgt. Das müsste aber nicht sein, heißt es aus dem Landwirtschaftsministerium. Denn es gebe bereits marktreife Verfahren zur Geschlechtsbestimmung im Ei.