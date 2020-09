Die Arbeitsagentur verlange dann Lohnscheine, Arbeitszeitnachweise und andere Belege: "Die Abschlussüberprüfung wird grundsätzlich bei jedem Unternehmen am Ende des Bezugs gemacht. Es werden natürlich nicht alle Arbeitnehmer geprüft. Man macht eine Stichprobe. Es wird von zehn Arbeitnehmern zum Beispiel einer geprüft. Wenn der eine dort aber Unregelmäßigkeiten hat, dann werden alle in der Firma komplett durchgeprüft", erklärt Günther.

Bislang haben Günthers Mitarbeiter erst 300 Betriebe abschließend geprüft – bei mehr als 18.000 Anträgen in der Corona-Krise. In den meisten Fällen laufe die Kurzarbeit ja noch, sagt Günther. Manchmal fänden sich Unregelmäßigkeiten und selten auch Betrug.



Dass es den hin und wieder gibt, glaubt auch Markus Schlimbach, Vorsitzender des DGB Sachsen. Allerdings gebe es deutlich weniger Betrugsfälle in Firmen, in denen es einen Betriebsrat gebe, der auch bei der Einführung und der Abrechnung der Kurzarbeit mitbestimme. In solchen Fälle komme Betrug fast gar nicht vor. Denn wenn Betriebsräte den Betrug decken, machen sie sich mit strafbar.