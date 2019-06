Bei den asiatischen Autobauern sieht Dudenhöffer den Grund für die langen Lieferzeiten in der starken Auto-Nachfrage in China. Er sagte, um die dort geltende E-Auto-Quote zu erfüllen, würden Hyundai oder Kia die Produktion nach China umlenken und Deutschland hintanstellen. In China gilt in diesem Jahr eine Elektroauto-Quote von zehn Prozent für Neuwagen.