Die Deutschen seien bei diesem Thema generell zurückhaltend, sagt Erik Maier. Das liege an der hohen Dichte an Supermärkten. Aber auch an der Preis-Sensibilität: Die Liefergebühren würden viele abschrecken. Dennoch investiert vor allem die Supermarktkette Rewe massiv in ihren Lieferdienst. Ob sich das lohnt, dazu schweigt das Unternehmen.