Franzosen und Italiener geben de facto am meisten aus

Laut Eurostat sind die Einkommen in Deutschland EU-weit am zweithöchsten. Nur in Luxemburg verdienten die Menschen pro Kopf noch mehr.

Deutsche geben einen geringeren Teil ihres Einkommens für Lebensmittel aus als die meisten anderen EU-Länder. Bildrechte: Colourbox.de So komme es, dass der Anteil von Lebensmitteln an den Gesamtausgaben in Deutschland recht niedrig ausfalle, sagt Sarah Häuser von der Verbraucherorganisation "Foodwatch". Sie sagt: "Wir können die Preise zum Beispiel auch mal mit Frankreich oder Italien vergleichen. Da sind die Preise tatsächlich im Mittel deutlich höher, und die Menschen in den Ländern haben auch weniger Pro-Kopf-Einkommen. Also ist es dort auch so, dass die Menschen tatsächlich prozentual mehr Geld ihres Einkommens für Lebensmittel ausgeben."