Die Deutschen Lebkuchenbäcker leiden unter den Strafzöllen der US-Regierung. Vom weltgrößten Produzenten Lambertz, hieß es in der "Welt", man schätze den bisherigen finanziellen Schaden auf gut vier Millionen Euro seit Inkrafttreten der Zölle vor knapp zwei Monaten. Seit Mitte Oktober verlangen die USA wegen des Streits um Airbus-Subventionen 25 Prozent Aufschlag für Gebäck aus Deutschland.

Lambertz-Inhaber Hermann Bühlbecker sagte, mit den amerikanischen Abnehmern gebe es feste Verträge. Kurzfristige Preisanpassungen für das Weihnachtsgeschäft seien daher nicht möglich. Eine vollständige Weitergabe des Aufschlags werde wohl nicht funktionieren. Vielleicht biete das Unternehmen kleinere Packungsgrößen an, überlegt Bühlbecker. Insgesamt rechne er mit weniger Bestellungen.

Im Januar will Lambertz mit den US-Partnern auf der Kölner Süßwarenmesse über höhere Preise verhandeln – das werde aber nicht einfach werden, meint Bühlbecker.

Insgesamt laufe das aktuelle Saisongeschäft in Deutschland aber überdurchschnittlich gut, hieß es von dem Lebkuchenhersteller. Der Verkauf von Weihnachtsgebäck sei in diesem Jahr um zehn Prozent gestiegen, sagte Bühlbecker. Zuvor hatte das Geschäft mit dem Saisongebäck zwei Jahre lang allenfalls stagniert.



Als Grund für den Umsatzsprung nannte der Unternehmenschef das Wetter. "In diesem Jahr war es im Herbst meist kalt und nass. Das treibt die Nachfrage." Die Außentemperatur sei für sein Geschäft "wichtiger als die Konjunkturlage".



Zu der Lambertz-Gruppe gehören auch die Marken Dr. Quendt aus Dresden sowie Weiss, Kinkartz und Haeberlein-Metzger.