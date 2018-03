Die Hühner von Christian Riedel sind Frühaufsteher. Morgens um drei Uhr geht in den Ställen das Licht an und das große Gackern beginnt.

40.000 Hühner leben in Riedels Geflügelhof im sächsischen Großenhain. Sie hüpfen in Boden- und Freilandhaltung neugierig umher. Ihre Eier sind momentan gefragt. Doch es gibt einen großen Irrtum, sagt Riedel. Ostern ist nicht die umsatzstärkste Zeit.

"Die Nachfrage ist in der Zeit um Weihnachten am höchsten, wenn das Backen richtig losgeht, wenn es kälter wird", so Riedel. Ostern sei dagegen nur ein Stoßgeschäft, das 14 Tage bis maximal drei Wochen dauere.

10 bis 15 Prozent mehr Eier zu Ostern

Aber trotzdem: In diesen drei Wochen kaufen die Deutschen 10 bis 15 Prozent mehr Eier als im Jahresdurchschnitt. Dem Huhn ist das egal. Es legt weiterhin nur ein Ei pro Tag, sagt Robby Andersson, Professor für Geflügelhaltung. Aber wie decken die Betriebe dann den höheren Bedarf?

"Die Lösung ist, dass das Huhn ein bestimmtes Alter haben muss und dann fängt es an, Eier zu legen. Und vorher eben nicht", erklärt Andersson. "In den Phasen, in denen die Nachfrage gering ist, habe ich eben Junghennen, die keine Eier legen. Und ich halte dann meine größtmögliche Tierzahl in den Phasen, wo die Nachfrage am größten ist, sprich: Weihnachten und Ostern."

Nach Ostern wird geschlachtet

Im Alter von fünf Monaten legt eine Henne ihre ersten Eier. Der Bauer züchtet also so, dass viele Hennen vor Ostern dieses Alter erreichen. Nach den Ostertagen wird dann ausgestallt. Im Klartext: geschlachtet. Einige Hennen dürfen noch eine zweite Legeperiode herumgackern, in der sie dann größere Eier legen. Doch den zweiten Geburtstag erlebt in Deutschland kaum ein Huhn.

"Sie gehen ganz normal in den Schlachtprozess und sind dann Suppenhühner", sagt Andersson. Einige davon landeten für den Hausbedarf im Supermarkt, ein großer Teil gehe heute in die Gastronomie für Hühnersuppe, für Saucen, für Fonds und wird weiterverarbeitet. Oder für Hühnerfrikassee, das laufe im Winter auch ganz gut.

Fleisch lässt sich einfrieren, Eier nicht

Christian Riedel auf seinem Hof. Bildrechte: MDR/Ralf Geißler Anders als die Eier kann man Hühnerfleisch gut einfrieren. Bleibt die Frage, wie man pünktlich vor Ostern mehr weiße als braune Eier bekommt. "Wir haben im Stall einen großen Schalter, den legen wir um und ab morgen legen die dann weiße Eier, so wie der Bedarf ist", scherzt Christian Riedel.



Dann antwortet er ganz ernsthaft: "Fünfzig Prozent des Eierbedarfs geht in die Industrie. Dort wird Eipulver hergestellt oder Flüssig-Ei. Produkte, die für Nudeln gebraucht werden oder in Bäckereien. Und dort wird das zum Beispiel reguliert, dass in dieser Zeit, Ostern, kaum weiße Eier hingehen."

Normalerweise sind braune Eier beliebt