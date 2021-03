Veranstaltungsbranche Leipziger Messe erwartet weiteres schwieriges Geschäftsjahr

Hauptinhalt

Bildrechte: Ralf Geißler

Auf der Leipziger Messe müsste es Mitte März eigentlich rappelvoll werden. Denn jedes Jahr um diese Zeit beginnt die Buchmesse. Zigtausende strömen dann in die Stadt, treffen sich an Messeständen, in Cafés, belegen Hotels. Doch die Buchmesse wurde erst in den Mai verschoben und schließlich abgesagt. Auch andere Messen fallen reihenweise aus. Die Messebranche hat ein dramatisches Jahr hinter sich. Und für die nächsten Monate sieht es kaum besser aus.