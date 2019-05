Es gab einen Lieferengpass. Auf den Internetseiten des Bundesinstitutes für Arzneimittel und Medizinprodukte werden seitenlang versorgungsrelevante Medikamente aufgelistet, die aktuell nicht geliefert werden können. "Es ist ziemlich quer durch die Bank", sagt Apothekerin Lönnies. Das könne etwa am Rückruf von Medikamenten liegen. Dann seien andere Hersteller gefragt und "es kommt natürlich darauf an, wie viele Produktionsstätten es auf der Welt gibt."

Beim Kombipräparat Piperacillin/Tazobactam - ein hochwirksames und unentbehrliches Breitband-Antibiotikum - gibt es weltweit nur noch zwei Produktionsstätten. Beide liegen nach FAKT-Recherchen in China. Im Oktober 2016 kommt es zu einer Explosion in der Fabrik im Licheng-Distrikt. Die Folge: Monatelange Lieferengpässe.

Aus Kostengründen ist besonders die Wirkstoffproduktion in Drittstaaten verlagert worden. Um noch mehr um Geld zu sparen binden sich die Pharmaunternehmen oftmals nur an einen Lieferanten. Die Händler haben zwar ein hohes wirtschaftliches Interesse, immer lieferfähig zu sein, doch das klappt nicht immer.

In der Krankenhaus-Apotheke der Uni-Leipzig ist in der Regel ein Mitarbeiter mit dem Management des Lieferengpasses beschäftigt. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Die Folge: Tagtägliche Probleme mit Lieferengpässen, wie die Leiterin der Abteilung für Arzneimittelversorgung der Uni-Klinik Leipzig, Ines Reiche, bestätigt. In der Krankenhaus-Apotheke werden Medikamente für 55.000 stationäre Patienten im Jahr bereitgestellt. "Jeden Tag bekommen ich von meinen Kollegen umfangreiche Mails, in denen steht, was alles fehlt." In dieser Apotheke ist in der Regel ein Mitarbeiter mit dem Management des Lieferengpasses beschäftigt.