Susanne Ferschl stellt das infrage. Die Vize-Fraktionschefin der Linken im Bundestag hat bei der Bundesregierung nach aktuellen Zahlen zum Fachkräftemangel gefragt. In der Antwort heißt es: In nur sieben von 144 Berufsgruppen gibt es mehr offene Stellen als Jobsuchende. Das bringt Ferschl zu dem Schluss: Es gibt die Fachleute. Der eigentliche Grund, warum die Stellen nicht besetzt werden, sind zu niedrige Löhne und schlechte Arbeitsbedingungen.

Ich nehme ein Beispiel heraus: Das Thema Altenpflege, wo die Löhne natürlich so niedrig sind, dass klar ist, dass sich die Leute nach was anderem umschauen. Und auch bei den Mechatronikern ist davon auszugehen, dass unter Umständen mehr gefunden werden könnten, wenn sie anständig bezahlt werden würden.

Hermann Leistner von der Leipziger Arbeitsagentur betont: Es gibt zu wenig Fachkräfte – zwar nicht in allen Branchen, aber in vielen. Als Beleg führt er die sogenannte Vakanzzeit an. Also die Zeit, die es im Schnitt braucht, bis eine Stelle neu besetzt ist. Bei Klempnern dauere es 230 Tage eine Stelle neu zu besetzen, bei Altenpflegern 190 Tage. Hinzu komme, dass in vielen Branchen die Vakkanzzeit von Monat zu Monat steige.