In Sachsen wurden bereits bei 5.511 Anträgen Abschlagszahlungen in Höhe von 15,5 Millionen Euro (davon 2.523 Anträge von Soloselbstständigen) veranlasst, in Sachsen-Anhalt bei 2.024 Anträgen in Höhe von 7,1 Millionen Euro (davon 522 Anträge von Soloselbstständigen) und in Thüringen bei 1.565 Anträgen Abschlagszahlungen in Höhe von 5,27 Millionen Euro (davon 395 Anträge von Soloselbstständigen).

Der größte Anteil des Geldes kann wegen Softwareproblemen allerdings wohl erst im Januar fließen. Wie es aus Regierungskreisen hieß, hatten sich Bundeswirtschaftsministerium und Bundesfinanzministerium zuletzt auf eine Erhöhung der Abschlagszahlungen für Unternehmen von 10.000 auf 50.000 Euro geeinigt.