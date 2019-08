In der Erklärung wird unter anderem die schnelle Erforschung neuer Kraftstoffe gefordert. "Wir sind bereit, uns bei Pilotprojekten zum Aufbau industrieller Anlagen zur Herstellung von Power-to-Liquid-Kraftstoff zu beteiligen", zitierte die "FAZ" die Erklärung des BDL-Präsidiums. Power-to-Liquid-Kraftstoffe gelten als umweltfreundlichere Alternative etwa zu Kerosin, werden teilweise aber erst erforscht.

In diesem Zusammenhang schlägt die BDL vor, die Einnahmen aus der seit 2011 geltenden Luftverkehrsteuer für eine "Markteinführung regenerativer Kraftstoffe" zu verwenden. Der Bund besteuert Flugtickets seit 2011 mit acht Euro für Inlands- und EU-Flüge und bis zu 45 Euro für die Langstrecke. In Frankreich plant die Regierung für das kommende Jahr zudem eine Ökosteuer auf Flugreisen. Auch in Deutschland und der EU gab es zuletzt solche Forderungen.

CO2-Kompensationen beim Ticketkauf

Bei den deutschen Airlines sollen CO2-Kompensationen erleichtert werden. Bildrechte: dpa Am sichtbarsten könnten die Pläne der Luftfahrtbranche für Kunden zunächst beim Ticketkauf werden: Dort wollen die Fluggesellschaften bei der Buchung stets Kompensationsmöglichkeiten für den CO2-Ausstoß bei Flügen anbieten. Durch solche Kompensationen werden etwa Klimaschutzprojekte bestimmter Organisationen finanziert.



Änderungen könnte es auch bei Inlandsflügen geben – diese standen zuletzt besonders stark in der Kritik. Die BDl erwägt nun die Streichung von Inlandsflügen, macht dies aber abhängig von Alternativen und bleibt zunächst wage. "Wo mittels attraktiver Schnellbahnverbindungen die Kunden überwiegend auf eine attraktive Verbindung mit der Bahn umsteigen, stellen wir den Luftverkehr ein", heißt es in der Erklärung.