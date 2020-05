Die Lufthansa rechnet mit einem raschen Abschluss der Verhandlungen über Staatshilfe in Milliardenhöhe. Konzernchef Carsten Spohr schrieb in einer internen Mitteilung an die Belegschaft vom Sonntag, man befinde sich in einem "intensiven und konstruktiven" Austausch mit der Bundesregierung: "Die Unterstützung durch den deutschen Staat wäre für uns ein entscheidender Schritt für unsere Zukunftsfähigkeit." Die Lufthansa verhandelt mit der Bundesregierung über Hilfen in Höhe von rund zehn Milliarden Euro.