Die Lufthansa hat im vergangenen Jahr wegen der Corona-Krise einen Rekordverlust von 6,7 Milliarden Euro gemacht. Das teilte der Konzern in Frankfurt am Main mit. 2019 hatte die Lufthansa noch einen Gewinn in Höhe von 1,2 Milliarden Euro verbucht.



Lufthansa-Chef Carsten Spohr sagte, der Umsatz sei um 63 Prozent auf 13,6 Milliarden Euro zurückgegangen. Man erwarte auch für 2021 operative Verluste.