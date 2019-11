Laut dem am Mittwoch veröffentlichten Sonderflugplan fallen am Donnerstag 700 und am Freitag 600 Verbindungen der gesamten Lufthansa-Gruppe aus. Das ist mehr als ein Drittel aller geplanten Flüge. Den betroffenen Kunden hat Lufthansa nach eigenen Angaben bereits umfangreiche und kostenfreie Umbuchungsmöglichkeiten angeboten.



Betroffen seien auch Flüge von nicht bestreikten Unternehmen wie Swiss, Austrian, Edelweiss oder Brussels Airlines.