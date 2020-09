Der Lkw- und Bushersteller MAN hat eine Standortsicherung vorzeitig gekündigt. Ursprünglich sollte sie noch zehn Jahre laufen. Wie MAN in München mitteilte, werden die Verträge für Deutschland und Österreich zum 30. September beendet. Nur so könne man die geplante Neuausrichtung einleiten. Die VW-Tochter will weltweit 9.500 von rund 36.000 Stellen abbauen .

Im Werk in Plauen gab es vor einer Woche eine Betriebsversammlung. Bildrechte: MDR/Bernd Schädlich

MAN erklärte, dass die Verträge zur Standort- und Beschäftigungsgarantie auch wieder in Kraft gesetzt werden könnten. Dafür müsste man sich aber bis Ende des Jahres mit der Arbeitnehmerseite auf ein gemeinsames Programm zur Neuausrichtung einigen.



Wegen des Stellenabbaus stehen mehrere Standorte vor dem Aus. Dabei handelt es sich um die Werke in Steyr in Österreich, Wittlich in Rheinland-Pfalz und im sächsischen Plauen. In den Werken in München und Nürnberg wird ein massiver Stellenabbau erwartet.