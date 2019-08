Klimaschutz Neue Heizungen sind zu selten öko

Dabei ließen sich mit der Wärmepumpe die Anforderungen sehr gut erfüllen, sagt Heiko Zankl. Das sei auch ein sehr schönes Heizsystem. Und man könne mit der Wärmepumpe sein Gebäude im Sommer noch ein bisschen kühlen. Das sei der Vorteil der Wärmepumpe.



Vergangenes Jahr ist der Verkauf von Wärmepumpen um 20 Prozent gestiegen. Das klingt viel, und doch sei es für den Klimaschutz in Summe zu wenig, meint Claudia Kemfert. Sie ist Energieexpertin am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung und sagt, dass die Klimaschutzziele so ganz sicher nicht erreichbar seien. Was viele Gründe habe, aber eben auch daran liege, dass man im Wärmesektor nicht so viel erreicht habe, wie man erreichen wollte.