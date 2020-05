Corona-Pandemie Textilbranche: Umweltschutz bremst Schutzmittel-Produktion aus

Die Eigenproduktion von Schutzausrüstung in Europa und Deutschland soll hochgefahren werden – so lautet die Ansage der Bundesregierung in der Corona-Krise. Einen Subventionsplan für die Produktion von medizinischen Masken gibt es auch schon. Doch die Textilbranche schlägt Alarm: Umweltgesetze würden es unmöglich machen, hierzulande Schutzmasken zu produzieren.