Medizinische Masken werden Pflicht beim Einkaufen, in Bussen und Bahnen. Das hätte Philipp Heymann wohl selbst dann mitbekommen, wenn er die Nachrichten in den vergangenen Tagen konsequent ignoriert hätte – denn die Nachfrage ist immens. Heymann ist Mitglied der Geschäftsführung der Lindencare GmbH und Fleece for Europe, ein deutscher Hersteller von OP- und FFP2-Masken. "Wir reagieren auch darauf, haben die Schichten noch weiter hochgefahren. Wir produzieren eigentlich 24/7."