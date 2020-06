Internationale Wirtschaftsfilmtage MDR-Wirtschaftsredaktion mit "Goldener Victoria" ausgezeichnet

Bildrechte: Stephan Huger Studio Huger

Die MDR-Wirtschaftsredaktion hat bei den 29. Internationalen Wirtschaftsfilmtagen in Wien eine "Goldene Victoria" gewonnen. In der Kategorie "TV-Wirtschaftsdokumentationen" wurde die Sendung "Die Story im Ersten: Der Absturz - Wie Deutschlands erfolgreichstes Start-up unterging" von Ralf Ulrich Schmidt, Björn Menzel und Sebastian Pittelkow ausgezeichnet. In dieser Kategorie waren neben dem MDR-Beitrag auch die ZDF-Dokumentation "Die großen Irrtümer der Globalisierung – Handel, Kriege, Flüchtlinge" und die deutsche Produktion "Lamborghini Urus – The Birth of a Legend" nominiert.