Mehr als jeder vierte Lehrling in Deutschland bricht seine Ausbildung ab. Das berichtet die "Süddeutsche Zeitung" unter Berufung auf den Entwurf für den Berufsbildungsbericht 2018. Bei Auszubildenden, die Koch, Restaurantfachkraft oder Friseur werden wollen, höre sogar etwa jeder Zweite vor der Abschlussprüfung auf. Im Jahr 2016 seien demnach gut 146.000 Ausbildungsverträge vorzeitig aufgelöst worden.

Laut des Berichts liegt der Anteil der abgebrochenen Ausbildungen mit 25,8 Prozent erstmals über den seit Anfang der 90er Jahre üblichen Quoten von 20 bis 25 Prozent. Es gebe aber je nach Ausbildungsberuf große Unterschiede: Am höchsten sei der Abbrecher-Anteil bei angehenden Sicherheits-Fachkräften mit 50,6 Prozent, am niedrigsten mit 4,1 Prozent bei Azubis, die zu Fachangestellten in der Verwaltung ausgebildet werden.