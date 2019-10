Die 12.000 Mitarbeiter der Postbank werden ab November mehr Geld bekommen. Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi hat nach Tarifverhandlungen in der Nacht zum Donnerstag eine Einigung in dem Tarifstreit verkündet. Danach sollen die Gehälter zunächst um drei Prozent steigen. Im Januar 2021 kommen dann 1,75 Prozent dazu. Der neue Tarifvertrag hat laut Verdi eine Laufzeit von 29 Monaten und sieht einen Kündigungsschutz bis 2023 vor.

Bevor die Einigung in Kraft tritt, müssen die Verdi-Mitglieder diese noch bestätigen. Verdi-Verhandlungsführer Jan Duschek äußerte sich aber schon jetzt zufrieden. "Nach vier komplizierten Verhandlungsrunden haben wir ein Ergebnis, das im Gesamtpaket zu spürbaren Verbesserungen der Arbeits- und Einkommensbedingungen führt." Es seien deutliche Entgeltzuwächse vorgesehen – dies sei nur möglich gewesen, weil sich Tausende Mitarbeiter an Streiks beteiligt hätten. Die Einigung sei ein gutes Signal in unsicheren Zeiten.