Doch trotz der Corona-Pandemie: An das Ende von Scheinen und Münzen glaubt Laumann nicht: "Das Bargeld, das lege ich mir zu Hause hin, das habe ich da einfach. Weil ich auch nicht weiß, was sonst so auf mich zukommt im Leben. Also es gibt so eine gewisse Sicherheit, dass ich immer entscheiden und bezahlen kann. Auf der anderen Seite habe ich eben auch, wenn ich mit Bargeld bezahle, immer den Überblick: Was kann ich mir noch leisten und was nicht? Weil mein Portemonnaie eben irgendwann leer oder eben noch voll ist."