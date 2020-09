In einen Kaufrausch hat die gesenkte Mehrwertsteuer die Deutschen nicht versetzt. Das zeigt auch eine kleine Straßenumfrage in Leipzig: Einige würden nach wie vor nur das kaufen, was sie bräuchten, andere sehen in den gesparten Cent-Beträgen keine großen Vorteile, oder haben gar vergessen, dass die Mehrwertsteuer gesenkt wurde.

Dennoch füllen sich die Innenstädte wieder. Das Institut der Deutschen Wirtschaft hat nachgezählt. So kamen in Erfurt im Juli 18 Prozent mehr Besucher in die Einkaufsstraßen als im Juni.

Positiver aber geringer Effekt

In Leipzig soll die Besucherzahl in der Innenstadt sogar um 22 Prozent gestiegen sein. Aber liegt das wirklich an der reduzierten Mehrwertsteuer? René Glaser vom Handelsverband Sachsen hat da Zweifel. Die Umsätze würden insgesamt kaum wachsen und der Handelsverband schätze, dass der Einfluss der Mehwertsteuersenkung auf den Einzelhandel bei ungefähr 0,5 Prozent des Jahresumsatzes liege, sagt René Glaser:

Damit geht von dieser Maßnahme zwar ein positiver, aber kein starker Nachfrage-Effekt aus. René Glaser Handelsverband Sachsen

Trotzdem hilft die Steuersenkung dem Handel. Denn manche Händler geben den Steuernachlass nicht komplett an die Kunden weiter. So bleibt bei ihnen mehr in der Kasse. Folglich will der Handel die reduzierte Mehrwertsteuer auch nicht wieder hergeben. Eigentlich soll es am 1. Januar ja wieder nach oben gehen – von 16 auf 19 Prozent und von fünf auf sieben Prozent bei Lebensmitteln.