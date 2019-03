Noch ist zwar offen, in welchen Berufen der Meisterbrief wieder Standard wird, trotzdem spricht Lux von einer guten Nachricht. Denn die Abschaffung der Meisterpflicht habe Verbrauchern geschadet, weil sich in betroffenen Gewerken quasi jeder als Handwerker ausgeben durfte:



"Wenn ich als Kunde eine Handwerksleistung in Anspruch nehme, dann möchte ich ja schon, dass es den Betrieb in fünf Jahren noch gibt, gerade wegen der Gewährleistung." Die vielen Solo-Selbstständigen, die nach Abschaffung der Meisterpflicht auf den Markt drängten, seien oft schnell wieder vom Markt verschwunden. Kunden stünden so bei Mängeln oft ohne Ansprechpartner da, kritisiert Lux: "Das kann nicht Anspruch von Handwerk sein".