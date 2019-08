Wenn Bundeskanzlerin Merkel am 31. August 2019 den Ehrendoktortitel der Handelshochschule Leipzig (HHL) verliehen bekommt, wird das ihr 17. Titel insgesamt und in diesem Jahr der zweite sein.

Der Rektor der HHL, Stephan Stubner, begründete die Würdigung damit, dass Merkels Art der politischen Führung wesentlichen Kerngedanken des an der Leipziger HHL entwickelten Leipziger Führungsmodells entspreche. Es handele sich um eine Art Kompass für Führungskräfte, um werteorientiert und ganzheitlich Menschen zu leiten.

Handelshochschule Leipzig (HHL) Bildrechte: dpa Die Leipziger Einrichtung zählt nach eigenen Angaben zu den führenden internationalen Business Schools. Die 1898 gegründete Handelshochschule war zu DDR-Zeiten verstaatlicht. Heute ist sie eine Privathochschule, an der knapp 500 Studenten aus mehr als 20 Ländern studieren.

Zweite Ehrung in Leipzig

Bundeskanzlerin Merkel nach der Verleihung mit dem damaligen Rektor der Uni Leipzig, Franz Häuser, und dem damaligen sächsischen Ministerpräsidenten Stanislaw Tillich. Bildrechte: dpa Es ist allerdings nicht der erste Titel, den Merkel von einer Leipziger Hochschule erhält: Im Juni 2008 hatte bereits die Universität Leipzig ihrer ehemaligen Absolventin diese Auszeichnung gewidmet.



Die Kanzlerin war von 1973 bis 1978 an der damaligen Karl-Marx-Universität Leipzig Studentin der Physik und hatte 1986 an der Leipziger Uni zum Dr. rer. nat. promoviert.



In der Begründung der Uni Leipzig hieß es 2008, durch ihre naturwissenschaftliche Arbeitsweise habe sich die Kanzlerin bei ihrem Einsatz für den Schutz der Umwelt, Demokratie und Menschenrechte bei Freund und Feind gleichermaßen hohe Achtung erworben.

Erster Titel in Jerusalem

Der erste Ehrendoktortitel für Angela Merkel, verliehen in Jerusalem Bildrechte: dpa Die erste Einrichtung, die die deutsche Bundeskanzlerin mit dem Ehrendoktortitel auszeichnete, war am 1. April 2007 die Hebräische Universität Jerusalem. In der Laudatio war insbesondere ihre "unerschütterliche Freundschaft mit dem jüdischen Volk" hervorgehoben worden.



Der ersten Ehrung schlossen sich zahlreiche weitere an, im Jahr nach der ersten Auszeichnung in Jerusalem folgten Leipzig und Breslau.

Uni Havard lobt "Wir schaffen das"

Den letzten Titel erhielt Bundeskanzlerin Merkel im Mai dieses Jahres von der US-Eliteuniversität Havard. Die Hochschule würdigte unter anderem, dass Merkels bisherige Zeit im Amt von Pragmatismus und kluger Entschlossenheit geprägt gewesen sei.



Explizit lobte die Universität Merkels Slogan "Wir schaffen das" in der Flüchtlingskrise, der ihr in Deutschland viel Kritik eingebracht hatte. Merkels Entscheidung, in großer Zahl Migranten und Flüchtlinge ins Land zu lassen, habe ihren Willen gezeigt, für das einzustehen, was sie für richtig halte, hieß es in der Begründung.



In ihrer Dankesrede vor 20.000 Zuschauern grenzte sich Merkel deutlich von US-Präsident Donald Trump ab und erntete dafür Ovationen.

Titel für Merkels Einsatz für Europa