Metall- und Elektrobranche Ost-Metaller müssen weiter auf 35-Stunden-Woche warten

Für die Beschäftigten der Metall- und Elektroindustrie in Ostdeutschland ist keine 35-Stunden-Woche in Sicht. Die IG Metall brach die Verhandlungen ab und will nun für jeden Betrieb einzeln um eine Arbeitszeitverkürzung kämpfen. Im Westen gilt die 35-Stunden-Wochen in der Branche seit 1996.