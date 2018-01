Nach acht Stunden Verhandlung haben die Arbeitnehmer und Arbeitgeber der Metall- und Elektroindustrie am späten Mittwochabend das Treffen im wichtigen Gewerkschaftsbezirk Baden-Württemberg abgebrochen. Für das Scheitern machten sich nach dem Treffen in Böblingen Gewerkschaften und Arbeitgeber gegenseitig verantwortlich.

Stefan Wolf, Chef des Arbeitgeberverbands Südwestmetall sagte nach dem Treffen: "Leider hat die IG Metall Bedingungen formuliert, die für unsere Betriebe nicht zumutbar sind." Die IG Metall hingegen kritisierte, die Arbeitgeber hätten in mehreren Punkten "eine Rolle rückwärts" gemacht. "Wir haben zu allen strittigen Punkten Kompromissangebote vorgelegt und haben alles getan, um nicht in die Phase der Eskalation zu kommen", erklärte Roman Zitzelsberger, Bezirksleiter der IG Metall Baden-Württemberg.

Am Donnerstag wollen sich die Verhandlungsführer innerhalb ihrer jeweiligen Verbände nun über das weitere Vorgehen beraten. Mit dem Abbruch der Gespräche in Baden-Württemberg könnten in der kommenden Woche dann eintägige Streiks für die Branche drohen.