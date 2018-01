Im Tarifkonflikt der Metall- und Elektroindustrie haben Arbeitgeber und Gewerkschaft in Baden-Württemberg ihre Gespräche in der fünften Runde ergebnislos abgebrochen. Das teilten Südwestmetall-Chef Stefan Wolf und IG-Metall-Bezirksleiter Roman Zitzelsberger am Samstag nach 15-stündigen Verhandlungen in Stuttgart mit.