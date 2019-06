Drastische Mieterhöhung trotz unhaltbarer Zustände

"„Es ist letztlich eine weitere Verzögerungstaktik seitens des Vermieters, hier ein nicht fertiges Bad stehen zu lassen, um uns zu nerven und uns hier zum Auszug zu zwingen", sagt Langer. Ebenso wie Langer müssen die Studentinnen Leoni und Lisa vor Gericht gehen, um den Hauseigentümer zur Beseitigung der Mängel zu zwingen. In einigen Ecken ihrer Dachgeschosswohnung bildet sich Schimmel, zwei Fenster sind mit Holzbrettern vernagelt und in einem Raum ist die Decke einsturzgefährdet. Hier drang vor Monaten Wasser ein, weil das Dach undicht war. Immer wieder wurde der Vermieter gebeten, die Mängel abzustellen. Doch geschehen ist nichts.

"In dem konkreten Fall laufen die Verfahren seit zweieinhalb Jahren", sagt der betreuende Anwalt der Mieter, Steve Laurenz. In einigen Verfahren ging es in die Berufung, weil der Vermieter die Entscheidungen nicht akzeptiert habe. So sei nicht absehbar, wie lange sich die Verfahren noch hinziehen werden.



Zudem hat der Hauseigentümer die Miete deutlich erhöht, nachdem er die Außenfassade saniert und neue Fenster einsetzen lassen hat. Diese Modernisierung legt der Vermieter anteilig auf die Miete um: Eine monatliche Erhöhung um 447 Euro. Demnächst sollen am Haus auch noch Balkone angebracht werden. Diese Kosten sollen den Mietern ebenfalls anteilig auferlegt werden.