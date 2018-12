Insgesamt stimmte die EU-Kommission nach eigenen Angaben einem Subventionsvolumen von 1,75 Milliarden Euro zu. Die Bundesregierung darf demnach bis zum Jahr 2024 bis zu 820 Millionen Euro an Subventionen bereitstellen. Frankreich beantragte bis zu 355 Millionen Euro, Italien bis zu 524 Millionen und Großbritannien bis zu 48 Millionen Euro.

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier begrüßte die Entscheidung - so könnten Investitionen in Milliardenhöhe in diese "zentrale Technologie" angeschoben werden.