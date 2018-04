Arbeitsmarkt Mehr als 3,7 Millionen Beschäftigte verdienen weniger als 2.000 Euro

Die aktuellsten Zahlen dazu stammen von Ende 2016. Demnach verdienten 17,7 Prozent aller sozialversicherungspflichtig Vollzeitbeschäftigten in Deutschland weniger als 2.000 Euro. Im Westen betrug der Anteil 14,7 Prozent, im Osten sogar 31,2 Prozent. Den höchsten Anteil hatte mit 36,7 Prozent Mecklenburg-Vorpommern, gefolgt von Sachsen mit 34,3 Prozent. In den fünf neuen Bundesländern lag der Anteil durchgehend über 30 Prozent. Den niedrigsten Anteil gab es mit 12,4 Prozent in Baden-Württemberg und in Hamburg mit 12,8 Prozent.