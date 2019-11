Die größten Befürchtungen, sie sind nicht eingetreten. Da waren sich die Mitglieder der Mindestlohnkommission am Mittwoch bei ihrer Bilanz in Berlin einig. Bevor der Mindestlohn von 8,50 Euro nach langen Verhandlungen 2015 von der großen Koalition aus CDU und SPD eingeführt worden ist, warnten Arbeitgeberverbände immer wieder vor negativen Konsequenzen auf dem Arbeitsmarkt: Hunderttausende Jobs seien bedroht, hieß es.

Knapp fünf Jahre später entpuppt sich dieses Schreckgespenst als Fehlprognose. Die Gesamtbeschäftigung sei seit 2015 gestiegen und auch das Stundenlohnniveau sei angehoben worden, teilte die Mindestlohnkommission mit. Besonders zu spüren war das in Mitteldeutschland. In Sachsen erhielten 2015 mit dem neuen Gesetz knapp 120.000 Arbeitnehmer den Mindestlohn, in Sachsen-Anhalt waren es sogar 140.000. Vor allem im Friseurhandwerk und in der Gastronomie konnten sich viele über höhere Stundenlöhne freuen.