Die Kosten für die Mitnahme einer Mobilfunknummer bei einem Wechsel des Anbieters sollen deutlich sinken. Das hat die Bundesnetzagentur angekündigt. Die Bonner Behörde teilte am Montag mit, sie werde die von Deutscher Telekom, Vodafone und anderen Anbietern erhobenen entsprechenden Entgelte einer Überprüfung unterziehen. Es seien "deutliche Absenkungen" zu erwarten.

Zuvor hatte die Bundesnetzagentur die sogenannten "Portierungsentgelte", die Vodafone anderen Mobilfunkanbietern für die Mitnahme von Mobilfunknummern seiner früheren Kunden bislang in Rechnung stellt, für unwirksam erklärt. Gestützt auf einen europäischen Preisvergleich ordnete die Behörde eine Absenkung des Entgelts auf 3,58 Euro netto an.

Da die "Portierungsentgelte" von den Mobilfunkanbietern üblicherweise an die Endkunden weitergereicht werden, will die Bundesnetzagentur nun auch die von der Deutschen Telekom und allen anderen Anbietern in Rechnung gestellten Kosten für die Mitnahme einer Mobilfunknummer überprüfen. Bislang zahlen viele Kunden rund 25 Euro, wenn sie ihre Nummer zu einem neuen Anbieter mitnehmen wollen.