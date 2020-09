Beim Einkaufen achten besonders ältere Menschen auf Nachhaltigkeit – Frauen dabei generell mehr als Männer. Zu dem Ergebnis kommt die Mitteldeutsche Markenstudie 2020, die das Erfurter Institut für angewandte Marketing- und Kommunikationsforschung (IMK) erstellt hat. Demnach gaben in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen mehr als 60 Prozent der Befragten in der Altersgruppe 60 bis 69 Jahre an, regionale und saisonale Lebensmittel zu bevorzugen. Bei den 18- bis 29-Jährigen waren es lediglich rund 30 Prozent. Auch gaben die Älteren deutlich häufiger als die Jüngeren an, nur wenig Lebensmittel wegzuschmeißen (89 Prozent; bei den bis zu 29-Jährigen 58 Prozent), Verpackungsmaterial zu vermeiden (49 bzw. 30 Prozent) und auf stark verarbeitete Lebensmittel zu verzichten (49 bzw. 27 Prozent).