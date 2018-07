Ähnlich schlecht sei der Handyempfang auch in Jöhstadt. 40 Kilometer südwestlich von Seiffen. Hier sei besonders der Ortsteil Schmalzgrube ein großes Funkloch, berichtet Bürgermeister Olaf Oettl. "Stellen wir uns vor: Wir haben einen Feuerwehreinsatz. Die Feuerwehr an sich ist ja mit Funk untereinander ausgerüstet. Ich als Bürgermeister habe das nicht, hätte aber gerne die Informationen. Die kann ich natürlich nur mit Mobilfunk entsprechend da aufnehmen. Und da ist es ganz wichtig für mich, dass ich meine Kameraden erreichen kann, was ohne Mobilfunk nicht funktioniert."

Weil das unhaltbar sei, habe er, ähnlich wie Minister Scheuer heute, ein Mobilfunktreffen veranstaltet; Politiker und Mobilfunkanbieter im Juni zusammengebracht. Die Forderung: Es müssten mehr Funkmasten aufgestellt werden, um mehr Fläche abzudecken. Am Ende gab es ein Angebot der Mobilfunkunternehmen. Das stimme ihn verhalten optimistisch. "Wir können also die Funklöcher melden. Wir können sagen wo es Probleme gibt. Und das machen wir auch: wir schicken jetzt die ganzen Daten dorthin und die gucken sich das an und schauen was sie tun können. Damit ist den Menschen in der Region geholfen und uns als Erzgebirgskreis ja sowieso."