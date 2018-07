E-Busse, Ladestationen, mehr Radwege: Mit Projekten wie diesen will auch Halle an der Saale seine Luftqualität verbessern. Eine vernünftige Idee, meint Henrik Bremer. Der Anwalt aus Hamburg berät auch Bürgermeister zum Mobilitätsfonds. "Wenn der Bund den Verkehr in der Fläche elektrifizieren will und auch ansonsten nachhaltiger gestalten möchte, muss er den betroffenen Gemeinden und Verkehrsbetrieben beistehen."