Für den Verbraucher heißt das: Die Müllgebühren steigen. Davon gehen die Experten aus. Am Beispiel Chemnitz ist das bereits zu erkennen: Bisher hat die kommunale Abfallverwertungsgesellschaft pro Jahr rund 120.000 Tonnen Hausmüll zu etwa 80.000 Tonnen Ersatzbrennstoff verarbeitet. Dieser wurde dann im Kohlekraftwerk Jänischwalde in Brandenburg mit verbrannt .

Im Oktober wurde in Jänischwalde jedoch ein zweiter Kraftwerkblock stillgelegt. In der Folge hat sich das Kraftwerk nicht mehr an neuen Ausschreibungen für die Müllentsorgung beteiligt. Der EBS aus Chemnitz wird ab dem 1. Juni 2020 stattdessen in eine Müllverbrennungsanlage in Sachsen-Anhalt gebracht. Die Kosten für die Verwertung steigen damit von derzeit 35 Euro pro Tonne auf fast das doppelte, 65 Euro.